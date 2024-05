Notte di Paura a Teramo: Incendio Devasta Palazzina, 5 Famiglie Evacuate

Una tranquilla notte a Teramo si trasforma in un incubo quando le fiamme avvolgono una palazzina in via Orto Agrario. L'incendio, che ha avuto origine sul tetto intorno all'una di notte, ha seminato il panico tra gli inquilini addormentati.

I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente, riuscendo a domare l'incendio e a mettere in salvo gli abitanti. Tuttavia, il Comune ha dovuto prendere provvedimenti immediati, trasferendo temporaneamente cinque famiglie in albergo, mentre la palazzina è stata dichiarata inagibile.

Le autorità, tra cui i carabinieri, sono sul posto per avviare le indagini volte a chiarire le cause del devastante incendio, che ha lasciato la comunità scossa e in apprensione.