Nudo e sotto effetto di droghe: 34enne arrestato con 2 kg di marijuana e ritrovato in giardino

Un uomo di 34 anni è stato nuovamente arrestato dai carabinieri di Nereto e dai militari del Radiomobile della Compagnia di Alba Adriatica per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, nonché per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Il 34enne, già agli arresti domiciliari, è stato trovato nel proprio giardino completamente nudo e in stato di evidente alterazione psicofisica, probabilmente dovuta all'assunzione di droghe.

L'uomo era stato posto ai domiciliari a seguito di un precedente arresto, avvenuto il 17 agosto scorso, presso il Pronto Soccorso di Giulianova, dove aveva causato danni ai locali e aggredito medici, guardie giurate e carabinieri.

Questa mattina, i militari sono intervenuti dopo che l’uomo ha manifestato comportamenti violenti nei loro confronti, colpendoli con calci e pugni. Dopo una breve colluttazione, l'individuo è stato immobilizzato e arrestato.

Durante la perquisizione della sua abitazione, sono stati rinvenuti e sequestrati 2,120 kg di marijuana, 6,7 grammi di hashish e materiale per il confezionamento di dosi. L'arrestato è stato successivamente visitato nel reparto psichiatrico dell’ospedale di Giulianova e, dopo la visita, è stato nuovamente posto agli arresti domiciliari, in attesa dell'udienza di convalida.

Questo incidente mette in luce la gravità della situazione legata all'uso di droghe e la complessità delle problematiche connesse alla gestione di individui con comportamenti violenti e alterati.