Nuova Perizia Ordinata dal Giudice nell'Indagine sull'Esplosione Sabino del 2020

Il Tribunale di Vasto è nuovamente al centro dell'attenzione in merito all'indagine sull'Esplodenti Sabino, dove una tragica esplosione tre anni fa ha causato la morte di tre lavoratori. Tuttavia, il tribunale sta ora affrontando un nuovo aspetto della vicenda, relativo all'esplosione avvenuta il 21 dicembre 2020, che ha anch'essa provocato tre vittime.

Il giudice per l'udienza preliminare, Anna Rosa Capuozzo, ha emesso un'ordinanza oggi che dispone una perizia nel contesto dell'udienza preliminare che coinvolge dieci imputati, inclusa la società, per la morte dei tre lavoratori. L'incarico di effettuare la perizia è stato assegnato all'ingegnere Luigi Di Santo, che inizierà il suo lavoro il prossimo 12 ottobre. L'obiettivo della perizia è quello di stabilire, sulla base di prove scientifiche, le cause dell'esplosione e le circostanze che possono aver contribuito all'accaduto.

Le consulenze della Procura e delle difese legali degli imputati hanno finora portato a conclusioni opposte. L'accusa principale per tutti gli imputati è quella di cooperazione colposa in omicidio colposo, derivante da negligenza, imprudenza, e violazione di norme antinfortunistiche.

Gli imputati includono il legale rappresentante e il presidente del Consiglio di Amministrazione della Esplodenti Sabino spa, quattro membri del Consiglio di Amministrazione, il direttore dello stabilimento, il responsabile del servizio di protezione e prevenzione, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, il capo reparto e la società stessa nella figura del suo legale rappresentante. La società è anche oggetto di un procedimento penale per responsabilità amministrativa in relazione all'omicidio colposo plurimo.