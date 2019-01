Nuova aula didattica nella Clinica Odontoiatrica dell’Università degli Studi dell’Aquila

E' stata inaugurata nella Clinica Odontoiatrica dell’Università degli Studi dell’Aquila l’a nuova Aula Didattica intitolata a “Mario Baldi“.

La nuova struttura, realizzata con i fondi di Ateneo, costituisce un importante salto di qualità per le attività pratiche degli studenti dei vari Corsi di Laurea di area odontoiatrica e delle Scuole di Specializzazione odontoiatriche.

Attrezzata con le più moderne tecnologie attualmente in uso, consta di 12 postazioni, dove gli studenti, in due per ogni spazio, sotto il controllo del Tutor, possono seguire sui propri monitor l’operato del docente nella sua postazione. E’ stato realizzato anche un collegamento audio-video a circuito chiuso con una sala operativa in modo che gli studenti possano assistere in diretta agli interventi su paziente con la possibilità di interagire con il docente che sta operando.

Realizzare queste strutture -afferma il prof. Giuseppe Marzo Ordinario di Malattie Odontostomatologiche e Direttore della Scuola di Specializzazione in Ortognatodonzia - comporta un notevole impegno anche economico ed è stato possibile ottenerlo soltanto grazie al grande sostegno che l’Ateneo e il Dipartimento MeSVA hanno sempre dimostrato nei confronti dell’odontoiatria aquilana.

E’ stata questa l’occasione -continua il prof. Marzo- per ricordare un carissimo collega Mario Baldi, Professore Associato di Malattie Odontostomatologiche, prematuramente scomparso qualche anno fa e che tanto si era adoperato per l’insegnamento agli studenti e che da questi era particolarmente stimato, intitolando a Lui questa nuova realtà didattica”.

Infine, una concomitanza particolare è stata data dalla coincidenza di questa inaugurazione con il decennale dell’evento sismico che colpì L’Aquila: anche questa iniziativa dimostra la ferma volontà di reazione della comunità accademica aquilana in sintonia con la rinascita di tutto il territorio.

La Rettrice, Prof. Paola Inverardi, ed il Direttore del Dipartimento MeSVA, Prof. Guido Macchiarelli, hanno portato il saluto dell’Università durante la cerimonia inaugurale. Molta commozione ha suscitato il momento in cui la Prof. Maria Grazia Cifone ha scoperto la targa che ricorda il Prof. Mario Baldi.

E’ stato un grande onore per tutta l’Università e per tutta la comunità odontoiatrica la presenza delle più importanti Istituzioni della professione con il Dott. Raffaele Iandolo, Presidente Nazionale della Commissione Albo Odontoiatri della Federazione, il Dott. Giampiero Malagnino, Vice-Presidente dell’ENPAM, il Dott. Antonio Magi, Presidente dell’Ordine dei Medici di Roma, il Dott. Maurizio Ortu, Presidente dell’Ordine dei Medici dell’Aquila, il Dott. Bruno Pollifrone, Segretario Nazionale Commissione Albo Odontoiatri della Federazione nonchè Presidente CAO Roma, il Dott. Luigi Di Fabio, Presidente CAO L’Aquila, il Dott. Umberto Ciciarelli, Vicepresidente vicario provinciale ANDI in rappresentanza del Dott. Carlo Ghirlanda Presidente Nazionale ed il Dott. Giovanni Migliano, Presidente provinciale AIO Roma in rappresentanza del Dott. Fausto Fiorile Presidente Nazionale.

