Nuova auto incendiata nella notte, Pettinari denuncia: "Città pulita per il G7, degrado in periferia

Un altro veicolo bruciato a Pescara, consiglieri comunali invocano sorveglianza continua nelle zone più a rischio della città.

Un ennesimo incendio di un'auto si è verificato nella notte in via Caduti per Servizio, nella periferia di Pescara. L’episodio ha riacceso le polemiche sull’insicurezza nelle aree più marginalizzate della città, con il consigliere comunale Domenico Pettinari che ha espresso forte preoccupazione. Affiancato dal suo Movimento Politico per l'Abruzzo e dal consigliere Massimiliano Di Pillo, Pettinari ha nuovamente richiesto un aumento della vigilanza nei quartieri più esposti a fenomeni di degrado. Saranno gli inquirenti a chiarire se l’incendio sia stato doloso o meno, ma il contesto in cui avvengono questi fatti è ormai un problema noto.

Il consigliere ha sottolineato l’ironia del momento: mentre a Pescara si tiene il G7, con una massiccia presenza di oltre 1500 agenti di polizia e militari per garantire la sicurezza nel centro cittadino, nelle periferie continuano a verificarsi eventi come questo. "Hanno reso perfetta una parte della città, nascondendo invece tutto ciò che accade in zone come Fontanelle e via Caduti per Servizio," ha dichiarato Pettinari. Ha poi ribadito la sua richiesta di una sorveglianza 24 ore su 24 nelle aree più colpite, dove questi episodi si verificano con inquietante regolarità.

Pettinari ha descritto una situazione ormai insostenibile nel quartiere Fontanelle, dove, secondo le sue parole, "ogni settimana un'auto viene incendiata". Ha aggiunto che è difficile credere che si tratti di episodi casuali e ha invitato le autorità a riconoscere la gravità del problema di sicurezza che affligge il quartiere. Gli abitanti vivono in un clima di paura costante: solo pochi mesi fa, un’auto incendiata nelle vicinanze di un tubo del gas rischiò di provocare una tragedia, e l’anno scorso un intero palazzo fu dato alle fiamme, costringendo i genitori a far scendere i bambini dai balconi per salvarli.

Secondo il consigliere, il quartiere è ormai fuori controllo. Pettinari denuncia anche l’esistenza di una vasta rete di spaccio di droga, attiva giorno e notte, che rende la vita quotidiana un vero inferno per i residenti.