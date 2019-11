Nuova ondata di Maltempo sulla Penisola, ancora pioggia, vento forte e neve a quote basse

Si sarà appena esaurita la pesante ondata perturbata che ha colpito due terzi d'Italia che una nuova intensa perturbazione in arrivo dall'Atlantico determinerà un brusco peggioramento giovedì a partire dal Nordovest, zona fino ad ora non interessata dal maltempo.

METEO GIOVEDÌ.

Un'intensa perturbazione proveniente dalla Francia determinerà un peggioramento al Nordovest con nubi in rapido aumento su Piemonte e Valle d'Aosta e nevicate dagli 800/1000m in intensificazione dal pomeriggio e in serata con fenomeni che diverranno intensi e limite neve in calo fino a quote di fondovalle, a tratti anche in pianura su Cuneese e Torinese.

Contemporaneamente si estenderanno alle Alpi lombarde ed entro sera al settore dolomitico, dagli 800/1100m.

Oltre i 1500m attesi accumuli di neve fresca fino a 60/80cm su alto Piemonte ed est Valle d'Aosta.

Entro sera prime piogge in arrivo anche su Emilia Romagna e pianure del Triveneto, in intensificazione la notte, rovesci in Liguria con temporali sul Levante.

Neve in arrivo anche sull'entroterra ligure di Ponente, in abbassamento fino a 300m la sera sul Savonese.

Sul resto d'Italia la giornata inizierà all'insegna della variabilità, con qualche pioggia ancora su regioni centrali, basso Tirreno e Sicilia, legate ad una vecchia perturbazione, ma con tendenza ad un certo miglioramento al Sud e sulle tirreniche meridionali.

In serata però la nuova perturbazione atlantica in arrivo determinerà un peggioramento in Sardegna con piogge e temporali, rovesci in intensificazione anche in Toscana e la notte fin su Umbria, Lazio e alta Campania.

Sull'Appennino giungeranno nuove nevicate in calo la notte fino a 1400m su quello settentrionale, 1800m su quello centrale.

METEO VENERDÌ.

La perturbazione si sposterà verso est e favorirà il subentro di una certa variabilità al Nordovest, seppur ancora con qualche rovescio sparso nevoso dai 1000m.

Perturbato invece al Nordest con piogge in intensificazione soprattutto tra Alpi e alte pianure e neve sulle Alpi dai 900/1200m.

Neve anche abbondante attesa in località come Cortina d'Ampezzo, Arabba, San Martino di Castrozza, Madonna di Campiglio, Ponte di Legno, Aprica, Livigno, Madesimo.

Al Centro perturbato su tirreniche e Sardegna con piogge e temporali in sconfinamento in serata al versante adriatico.

Neve sull'Appennino dai 1300m su quello settentrionale, 1800m su quello centrale.

Più soleggiato al Sud, salvo qualche pioggia in arrivo in serata sull'alta Campania.

TENDENZA SUCCESSIVA: Nel weekend la perturbazione si sposterà lentamente verso sud, fino a raggiungere anche le regioni meridionali con un peggioramento del tempo.

METEO SABATO.

Il fronte principale della perturbazione si posiziona verso il Centro Italia dove darà luogo a condizioni di diffusa instabilità con piogge e rovesci più frequenti e intensi sul versante tirrenico, anche temporaleschi, ma con coinvolgimento anche del versante adriatico, seppur più attenuati.

Entro sera peggiora anche su Campania ed ovest Sicilia, mentre risalendo verso nord i fenomeni subiranno una recrudescenza su parte del Nordest.

Resta molto variabile al Nordovest con qualche fenomeno più frequente nella prima parte del giorno.

Meglio sul resto del Meridione.

Quota neve sui 1000m al Nord, più in basso al Nordovest, 1400/1600m sull'Appennino settentrionale.

METEO DOMENICA.

La perturbazione ruota intorno al minimo di pressione sul Centro-Nord Italia determinando tempo ancora instabile al Nord con fenomeni più frequenti in prossimità di Alpi e Appennino e con neve dai 1000m circa.

Instabile anche al Centro con fenomeni che si concentrano ancora una volta sul versante tirrenico mentre tende a migliorare su quello adriatiche e con le neve che cadrà in Appennino dai 1200/1400m.

Inizialmente instabile al Sud ma con fenomeni in attenuazione in giornata.