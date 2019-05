Nuova ondata di maltempo sulla Penisola, rischio grandine e nubifragi

Con i massimi dell'anticiclone ancora defilati in Atlantico, prosegue senza soluzione di continuità la fase di marcata instabilità atmosferica sull'Italia, in un contesto termico quasi ovunque sensibilmente inferiore alle medie climatiche della terza decade di maggio per l'afflusso di correnti fredde e instabili dal Nord Europa. Un nuovo impulso d'aria fredda raggiungerà l'arco alpino tra il pomeriggio e la notte, determinando la formazione di un blando minimo depressionario sul Ligure e una generale recrudescenza dei fenomeni temporaleschi al Centro-Nord.

PIOGGE E TEMPORALI DAL POMERIGGIO-SERA - Ad una mattinata nuvolosa ma nel complesso asciutta farà seguito un pomeriggio improntato ad nuovo incremento dell'instabilità a partire dai principali comprensori montuosi, con nubi e rovesci in formazione su Alpi, Prealpi, dorsale appenninica e alta Puglia. Al transito del fronte freddo, tra la sera e le prime ore della notte piogge e temporali - localmente di forte intensità e associati a frequente attività elettrica, colpi di vento e isolate grandinate - si estenderanno alle quote pianeggianti di Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, alta Toscana, Umbria e Marche, con i massimi effetti su Cuneese, Biellese, Astigiano, Pavese, Mantovano, Veronese, Vicentino, Trevigiano, Friuli, Piacentino e Parmense. Tornerà la neve su Alpi e Appennino settentrionale a partire dai 1500-1700 metri.

RISCHIO ALLAGAMENTI ED ESONDAZIONI - I fenomeni temporaleschi attesi nelle prossime ore scaricheranno ingenti quantitativi di pioggia (>30-50 mm nelle località più colpite) in aree già duramente sferzate dal maltempo e dunque in precario equilibrio idrogeologico. Va evidenziato, pertanto, ancora il rischio di allagamenti, piene e locali straripamenti dei corsi d'acqua in particolare tra Modenese, basso Veneto, Toscana centrale e Umbria.

PROSIEGUO SETTIMANALE - Nella giornata di mercoledì l'instabilità continuerà ad interessare in particolare il Triveneto e l'Appennino centro-settentrionale. Nella seconda parte della settimana una goccia fredda in quota si isolerà tra Adriatico e Balcani: nubi e acquazzoni, pertanto, tenderanno a concentrarsi sui rilievi del Centro-Sud.

Primo timido assaggio d'estate al Nord e sull'alto Tirreno per la rimonta dell'anticiclone tra Penisola Iberica, Francia e Mediterraneo occidentale.