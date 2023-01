Nuova perturbazione in arrivo, porterà piogge, temporali, neve e venti forti

Passato il primo fronte freddo del 2023 con l'arrivo della neve anche in Appennino la pressione tende ad aumentare ma non per molto. C'è infatti una nuova perturbazione che di gran carriera si sta portando dalla Francia verso l'Italia e la attraverserà completamente tra la fine della giornata odierna e quella di domani giovedì. Il fronte si muove in un letto di correnti nord occidentali molto tese che come ben noto sono poco o per nulla foriere di precipitazioni al Nord che rimane protetto dalle Alpi quindi gli effetti maggiori li avremo in parte al Centro ma soprattutto al Sud dove la convergenza con aria più fredda in arrivo dai Balcani gli conferirà più energia. Il transito sarà piuttosto veloce e sarà seguito da una nuova parziale rimonta dell'anticiclone che tuttavia non impedirà il passaggio di qualche altro impulso instabile entro il weekend. Ma la vera novità sarà un netto cambio della circolazione su scala europea nel corso della prossima settimana con importanti conseguenze per la Penisola in termini di pioggia, freddo e neve. Vediamo intanto quali sono le previsioni per oggi e la giornata di giovedì:

MERCOLEDÌ 11 GENNAIO 2023: Nord, nuvolosità medio alta diffusa con qualche fenomeno a iniziare dal pomeriggio sulle Alpi centro occidentali, nevoso dai 1200/1400m. Verso sera qualche pioggia attesa anche tra Lombardia, Emilia Romagna e Triveneto con qualche debole nevicata sulle Alpi orientali dai 900/1200m. Centro, sereno o poco nuvoloso al mattino con qualche velatura, dal pomeriggio sera graduale aumento delle nubi sulla Toscana con qualche pioggia o rovescio entro sera. Nell'arco della notte piogge e locali rovesci in arrivo anche su Umbria, Lazio e Marche con neve in Appennino dai 1000/1300m. Sud, variabilità e qualche isolato piovasco residuo sul Salento, sereno o poco nuvoloso altrove con tendenza nell'arco della notte a piogge e rovesci anche temporaleschi sulla Campania e in misura minore sulla Sicilia occidentale. Temperature, in lieve aumento. Venti moderati settentrionali con ultimi rinforzi al Sud, tendono a ruotare da SO al Centro-Nord. Mari, molto mossi i bacini meridionali, mossi gli altri.

METEO GIOVEDÌ: Nord, nuvolosità stratiforme in transito anche compatta ma senza fenomeni. Centro, qualche annuvolamento al mattino tra Marche, Abruzzo e Lazio con eventuali residui fenomeni in assorbimento. Sereno o poco nuvoloso altrove. Sud, rovesci e temporali sull'area tirrenica specie tra bassa Campania e Calabria con neve in Appennino da 900/1100m, fenomeni più contenuti su Puglia, Sicilia occidentale e area ionica. Rapido miglioramento dal pomeriggio con ultimi rovesci sul basso Tirreno. Temperature in calo al Sud e medio basso Adriatico, in lieve aumento altrove. Venti tesi settentrionali con mari molto mossi.