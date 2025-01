Nuova rivoluzione per le bottiglie di plastica: obbligo di plastica riciclata dal 2025

Dal 1° gennaio 2025, tutte le bottiglie di plastica fino a tre litri dovranno contenere almeno il 25% di materiale riciclato, secondo la Direttiva SUP dell'Unione Europea. Questa misura mira a ridurre l'uso di plastica vergine e a promuovere l'economia circolare, diminuendo l'impatto ambientale dei rifiuti plastici.

L'inquinamento da microplastiche rappresenta una crescente preoccupazione ambientale e sanitaria. Le microplastiche sono state rilevate in vari ecosistemi e persino nel corpo umano, sollevando interrogativi sulla loro influenza sulla salute.

Per contrastare questo fenomeno, l'Unione Europea ha introdotto normative più severe. Oltre all'obbligo dei tappi non rimovibili, è ora richiesto che le bottiglie siano prodotte con una percentuale significativa di plastica riciclata. Questa iniziativa non solo riduce la produzione di nuova plastica, ma incentiva anche il riciclo, diminuendo la quantità di rifiuti destinati alle discariche.

Per i consumatori, l'impatto sarà minimo in termini di funzionalità delle bottiglie. Tuttavia, potrebbero notare una leggera variazione nel colore del contenitore, che potrebbe apparire più scuro o tendente al giallo. Le aziende assicurano che ciò non influirà sulla qualità del prodotto, anche se potrebbero verificarsi lievi aumenti dei costi.

In Italia, dove il consumo di acqua in bottiglia è elevato, questa normativa rappresenta una sfida significativa. Le aziende dovranno investire in nuove tecnologie e processi per adeguarsi alle direttive europee, contribuendo così a una gestione più sostenibile delle risorse e alla riduzione dell'impatto ambientale.

Queste misure si inseriscono in un quadro più ampio di iniziative volte a combattere l'inquinamento da plastica e a promuovere pratiche sostenibili, garantendo un futuro più verde per le prossime generazioni.