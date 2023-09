Nuove Minacce al Sindaco di Rapino: Questa Volta per un Certificato di Residenza

Rocco Micucci, sindaco di Rapino, un piccolo comune nella provincia di Chieti con circa 1200 abitanti, è nuovamente nel mirino delle minacce. Dopo aver ricevuto minacce di morte attraverso i social media, adesso è oggetto di minacce fisiche. In un video inviato a Micucci e successivamente pubblicato su YouTube, un uomo esprime la sua intenzione di aggredire fisicamente il sindaco. La ragione dietro questa minaccia sembra essere una questione legata al rilascio di un certificato di residenza.

Il sindaco Micucci ha già subito un tentato attacco fisico in passato e ha ricevuto minacce di morte tramite Facebook. A causa di questi episodi, è stato posto sotto sorveglianza dinamica dal Comitato per l'ordine pubblico presieduto dal prefetto di Chieti, Mario Della Cioppa.

In risposta alle nuove minacce, il presidente nazionale dell'Associazione dei Comuni Italiani (Anci), Antonio Decaro, ha espresso piena solidarietà e vicinanza al sindaco Micucci. Decaro ha dichiarato che il caso dovrebbe essere affrontato dallo specifico Osservatorio sugli atti intimidatori verso gli amministratori locali presso il ministero dell'Interno.

Anci ha sottolineato l'importanza di denunciare tempestivamente gli atti intimidatori, specialmente in un contesto di crescente disagio sociale in cui episodi simili si verificano in tutto il Paese, da nord a sud.

Il sindaco Micucci ha commentato l'ultima intimidazione, affermando che rappresenta solo un triste episodio e condanna l'uso della violenza verbale e fisica per risolvere le dispute. Ha chiarito che la minaccia è legata al rifiuto degli uffici del Comune di rilasciare un certificato di residenza a una persona che sembra aver occupato una casa senza titolo. Le forze dell'ordine stanno già indagando su questa vicenda, e i legittimi eredi hanno intrapreso azioni legali. Micucci ha sottolineato che questi episodi non devono essere sottovalutati ma devono essere attribuiti a comportamenti sconsiderati di pochi individui che non rispettano le leggi, mentre Rapino rimane un baluardo della legalità e della democrazia.