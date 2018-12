Nuove perturbazioni in arrivo sulla penisola. Torna la pioggia ma anche la neve a bassa quota

La prima perturbazione del weekend, giunta già nella giornata di venerdì, sarà probabilmente la più attiva e destinata essenzialmente alle regioni meridionali nel corso di sabato. Seguirà una breve pausa interciclonica grazie ad un promontorio che si posizionerà in corrispondenza del Mediterraneo centrale, ma nel frattempo dall'Atlantico una nuova perturbazione cercherà di raggiungere lo Stivale.

Lo farà nel corso di domenica innescando un aumento della nuvolosità a partire dal Nord verso il Centro, con qualche pioggia ma anche alcuni fiocchi a quote basse.

SABATO. Orchestrata da un dinamico vortice in spostamento sullo Ionio agirà sulle regioni meridionali ma a inizio giornata anche su parte di quelle centrali. Distribuirà piogge e rovesci soprattutto sulle zone peninsulari del Sud e sul nord della Sicilia, ma con fenomeni in progressiva attenuazione da nord. Bel tempo al Nord grazie all'innalzamento di un promontorio di alta pressione, con schiarite in rapida estensione alla Toscana, poi a Sardegna e resto del Centro.

DOMENICA. La perturbazione abbandonerà l'estremo Sud dove il tempo migliorerà, ma dall'Atlantico ne giungerà una nuova.

Comporterà un aumento delle nubi al Nord con qualche pioggia in giornata in estensione dal Nordovest al Triveneto, poi anche a Sardegna e centrali tirreniche, specie Toscana.

L'aria fredda ancora adagiata nei bassi strati favorirà alcune nevicate a quote basse al Nord o con fiocchi misti a pioggia.