Nuovi Sviluppi Nella Scomparsa di Giulia Cecchettin: Filippo Turetta Indagato per Tentato Omicidio

La Procura di Venezia ha aggiunto un nuovo capitolo al mistero della scomparsa di Giulia Cecchettin, con l'ex fidanzato 22enne, Filippo Turetta, ora indagato per tentato omicidio. La procura ha dichiarato che l'iscrizione di Turetta nel registro degli indagati è finalizzata a condurre "attività irripetibili."

La famiglia Cecchettin è stata informatasi delle indagini, e il legale del padre di Giulia ha commentato: "Non so su quale base si fondi la qualificazione del reato ipotizzato: ne prendiamo atto ed evidentemente, se gli inquirenti ritengono di farlo, hanno qualche elemento. Noi però restiamo anche oggi sulla posizione emotiva di ieri: non perdiamo la speranza."

La notizia arriva dopo le perquisizioni effettuate stamattina, volte a evitare la pubblicazione di notizie incomplete che potrebbero ostacolare le indagini.

Tra gli accertamenti più cruciali ci sono le analisi dei Ris sulle macchie di sangue e i capelli trovati nell'area industriale di Fossò (Venezia). Queste tracce, rinvenute dai Carabinieri, sono attualmente oggetto di confronto del DNA con quello di Giulia e Filippo.

Le ricerche di Giulia e Filippo sono state intensificate, con il soccorso alpino che setaccia la Val Fiscalina alla ricerca della Fiat Punto di Turetta. Il lago di Barcis, lungo la presunta rotta del veicolo, è ora sotto attento esame, con i sommozzatori che scandagliano le sue acque cristalline alla ricerca di ulteriori indizi.