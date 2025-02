Nuovi aumenti per sigarette e sigari: ecco le marche e i prezzi

Dal 9 febbraio 2025 scattano nuovi rincari per sigarette e sigari: scopri i prezzi aggiornati per le marche più popolari.

A partire dal 9 febbraio 2025, i fumatori dovranno affrontare nuovi aumenti sui prezzi di sigarette e sigari. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha confermato l’introduzione di nuove fasce di prezzo che riguarderanno ben 343 marche di tabacco. La decisione arriva dopo l'incremento già attuato lo scorso gennaio, con l'implementazione di modifiche sui costi dei trinciati e dei prodotti correlati.

L'aumento dei prezzi non risparmia neppure i sigari: marchi ben noti come Camel, Winston e Benson subiranno modifiche sui costi. I pacchetti di Camel Blue e White arriveranno a costare 6 euro, mentre le Winston Red, Silver e Blue saranno venduti a 5,5 euro per confezione. Anche i sigari vedranno un incremento, con i Balmoral A-Ejo Torpedo Mk 52 che avranno un prezzo di 204 euro per confezione da 20 pezzi, mentre i sigari Wintermans Corona saliranno a 8,5 euro per un pacchetto da 5.

L’annuncio di questi aumenti arriva con un aggiornamento delle tariffe di vendita pubblicato sul sito dell'ADM, che ha previsto anche l'introduzione di quattro nuove fasce tariffarie. L'incremento dei prezzi coinvolge una vasta gamma di prodotti, con l’obiettivo di ridistribuire il mercato e aumentare i margini per l’erario.

Questa serie di modifiche solleva preoccupazioni tra i consumatori, che vedranno aumentare non solo il costo dei loro acquisti quotidiani, ma anche le implicazioni economiche a lungo termine legate al consumo di tabacco.