Nuovi cambiamenti in vista per viale Marconi: parcheggi, semafori e rotatorie in discussione

Il sindaco Carlo Masci annuncia un potenziale dietrofront riguardo a viale Marconi, una delle principali arterie di Pescara, durante un incontro con rappresentanti del commercio locale e associazioni ambientaliste. Questo annuncio, giunto a soli quattro mesi dalle elezioni comunali, segue una lunga serie di modifiche e polemiche riguardanti la viabilità della zona.

Le richieste avanzate dalle associazioni di categoria, tra cui Confcommercio, Confesercenti e Legambiente, pongono l'accento su tre interventi ritenuti prioritari: la rimozione della corsia riservata ai bus sul lato monti per creare più parcheggi, l'eliminazione dei passaggi interni alle rotatorie e l'abbandono dei semafori.

Il sindaco ha dichiarato di prendere in considerazione queste richieste, con l'ascolto del parere della società di trasporto pubblico TUA. Masci ha inoltre sottolineato che il progetto su viale Marconi risale al 2018 e che, trovandolo già in fase avanzata, non era possibile tornare indietro senza perdere risorse pubbliche.

Un particolare rilievo è stato dato al fatto che all'incontro non è stato invitato l'Automobil Club di Pescara (ACI), un'associazione importante nel settore della mobilità e sicurezza stradale. Il presidente dell'ACI, Giampiero Sartorelli, ha espresso la propria sorpresa per l'esclusione e ha sottolineato la volontà di collaborare per trovare soluzioni migliorative per viale Marconi, se solo fossero stati invitati.

Il confronto continua sulla riorganizzazione della viabilità, con la speranza di trovare una soluzione che soddisfi sia gli interessi commerciali che le esigenze dei cittadini.