Nuovi temporali previsti per oggi, poi breve miglioramento prima di una nuova perturbazione

Il nocciolo di bassa pressione che mercoledì si è buttato dal Nord Europa sul Mediterraneo centrale scivolerà rapidamente verso sud fino a portarsi nel corso di giovedì sullo Ionio. Sarà ancora in grado di influenzare il tempo sull'Italia nelle prossime 24 ore con una certa instabilità al Sud e di giorno anche sui rilievi in genere, prima di dissiparsi definitivamente venerdì. Giornata in cui però una nuova perturbazione in arrivo dall'Europa occidentale determinerà un peggioramento sull'Italia, a partire dal Nordovest.

METEO GIOVEDÌ.

Il vortice si muove dal basso Tirreno allo Ionio e transita con il fronte annesso sulla Sicilia dando luogo a maltempo già ad inizio giornata, con piogge e rovesci anche temporaleschi in rapida estensione a Calabria, Lucania e poi Puglia. Un po' di instabilità attesa anche sul resto del Sud, specie al pomeriggio sulle zone interne, così come qualche fenomeno diurno potrà interessare nelle ore diurne anche il resto della dorsale appenninica e le zone alpine. In serata però fenomeni in esaurimento, ad eccezione dell'estremo Nordovest dove giungerà la parte più avanzata della perturbazione attesa da venerdì.

METEO VENERDÌ.

Una perturbazione si avvicinerà dalla Francia verso l'Italia determinando un peggioramento al Nordovest con piogge sparse già dalle prime ore del giorno e deboli nevicate sulle Alpi dai 1800/2000m e fenomeni che entro fine giornata si estenderanno fino a Sardegna e regioni centro-settentrionali tirreniche. Sul resto d'Italia pausa più stabile con cieli poco nuvolosi salvo qualche fenomeno pomeridiano sulle zone interne. Ulteriore peggioramento previsto per sabato