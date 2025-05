Nuovo Asilo Nido da 2,6 Milioni, Ecco Dove e Quando

Il Comune dell'Aquila ha ottenuto un finanziamento di 2,6 milioni di euro attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per la costruzione di un nuovo asilo nido nel quartiere Torrione. L'annuncio è stato dato dal sindaco Pierluigi Biondi, sottolineando l'importanza dell'investimento per potenziare i servizi educativi destinati alla prima infanzia.

Il progetto prevede la realizzazione di una struttura all'avanguardia, in grado di ospitare 108 bambini, con l'obiettivo di rispondere alle esigenze delle famiglie e migliorare l'offerta educativa cittadina. L'intervento si inserisce nella Missione 4 – Istruzione e Ricerca del PNRR, specificamente nella componente dedicata al potenziamento dei servizi di istruzione, con un focus su asili nido, scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia.

Il nuovo asilo sarà progettato secondo i criteri NZEB (Nearly Zero Energy Building), garantendo un'elevata efficienza energetica e sostenibilità ambientale. Questo approccio mira a ridurre l'impatto ambientale dell'edificio e a promuovere una cultura della sostenibilità sin dalla tenera età.

Il finanziamento rientra in un più ampio piano nazionale che prevede uno stanziamento di 820 milioni di euro per l'attuazione del Piano asili nido, con l'obiettivo di ampliare e migliorare l'offerta educativa per la fascia 0-2 anni.

Secondo le dichiarazioni del sindaco Biondi, gli uffici comunali sono già al lavoro per predisporre la progettazione dell'edificio e bandire la gara d'appalto entro il prossimo agosto. L'obiettivo è avviare i lavori il prima possibile, con la previsione di completare la struttura entro il 2026, offrendo così un servizio fondamentale per le famiglie del quartiere e dell'intera città.