Nuovo Blitz dei Vigili Urbani: Sgomberate 9 Persone Senza Fissa Dimora a Pescara

La polizia locale ha condotto un'altra operazione di sgombero questa mattina, proprio nelle vicinanze della stazione ferroviaria di Pescara. Gli agenti del Nucleo Giona hanno allontanato nove persone di nazionalità rumena, tra uomini e donne, che avevano trascorso la notte sotto il muraglione di via Pavoni Bassani.

Tutti sono stati multati (con una sanzione di 100 euro) e successivamente allontanati. Nel caso in cui venissero sorpresi nuovamente nello stesso luogo entro le prossime 48 ore, potrebbero essere oggetto di un provvedimento di allontanamento (Dacur) dalla città, emanato dal questore e valido per un periodo da sei mesi a due anni. Queste persone erano state avvistate in città negli ultimi giorni mentre si accampavano o chiedevano l'elemosina.

Un'operazione simile per contrastare il degrado urbano e l'accattonaggio è stata effettuata anche in via Orazio, dove il Nucleo Giona ha multato un individuo di origine sarda che bivaccava nei parcheggi della zona. Poiché era già stato allontanato dalla stessa area il giorno precedente, è stato segnalato al questore per un possibile provvedimento di Dacur (divieto di accesso alle aree urbane).