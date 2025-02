Nuovo Codice della Strada: ecco quanto alcol puoi assumere prima di guidare

Con l'entrata in vigore del nuovo Codice della Strada nel 2025, è fondamentale conoscere i limiti legali di alcol nel sangue per evitare sanzioni severe e garantire la sicurezza stradale.

Il Codice della Strada italiano stabilisce limiti precisi per il tasso alcolemico consentito alla guida. Per la maggior parte dei conducenti, il limite è fissato a 0,5 grammi per litro (g/l). Tuttavia, per i neopatentati (coloro che hanno conseguito la patente da meno di tre anni) e per i conducenti professionisti, vige una tolleranza zero, con un limite di 0,0 g/l.

Superare questi limiti comporta sanzioni significative. Con un tasso alcolemico tra 0,5 e 0,8 g/l, si rischia una multa da 543 a 2.170 euro e la sospensione della patente da tre a sei mesi. Per un tasso tra 0,8 e 1,5 g/l, la multa varia da 800 a 3.200 euro, con sospensione della patente da sei mesi a un anno e possibilità di arresto fino a sei mesi. Superando 1,5 g/l, le sanzioni includono una multa da 1.500 a 6.000 euro, sospensione della patente da uno a due anni, arresto da sei mesi a un anno e confisca del veicolo.

È importante notare che la quantità di alcol necessaria per raggiungere il limite legale varia in base a diversi fattori, tra cui peso, sesso, metabolismo e tipo di bevanda consumata. Ad esempio, una persona potrebbe superare il limite legale dopo aver consumato anche una sola bevanda alcolica. Pertanto, per garantire la sicurezza propria e altrui, è consigliabile evitare del tutto il consumo di alcol prima di mettersi alla guida.

Il nuovo Codice della Strada introduce anche misure preventive, come l'installazione obbligatoria di dispositivi alcolock per i conducenti recidivi, che impediscono l'avvio del veicolo in caso di rilevamento di alcol nell'espirato.

In conclusione, con l'inasprimento delle norme sulla guida in stato di ebbrezza, è essenziale essere consapevoli dei limiti legali e adottare comportamenti responsabili per garantire la sicurezza sulle strade.