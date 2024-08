Nuovo Vescovo, gli Auguri di L'Aquila Futura al Nuovo Arcivescovo Antonio D’Angelo

“Da parte del gruppo L’Aquila Futura i nostri più sentiti auguri a Sua Eccellenza Mons. Antonio D’Angelo, nuovo Arcivescovo dell’Aquila, che alla guida della diocesi aquilana saprà sicuramente essere una guida spirituale attenta e sensibile per l’intera comunità.”

Con queste parole la capogruppo di L’Aquila Futura in Consiglio Comunale dell’Aquila, Laura Cococcetta, esprime l’augurio al neo Arcivescovo Metropolita del Capoluogo d’Abruzzo e aggiunge:

“Ringraziamo, infine, il Card. Giuseppe Petrocchi che, con la sua dedizione e concretezza, ha rappresentato un punto di riferimento importante per la cittadinanza negli anni del suo ministero” conclude Cococcetta.