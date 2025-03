Nuovo polo scolastico a Sassa: approvato il progetto esecutivo da 12 milioni di euro

L'amministrazione comunale dell'Aquila ha dato il via libera al progetto esecutivo per la costruzione del nuovo polo scolastico nella frazione di Sassa, destinato ad accogliere 520 studenti, con un investimento complessivo di 12 milioni di euro.

Il nuovo complesso scolastico prevede la realizzazione di una scuola dell'infanzia per 120 bambini, una scuola primaria per 250 alunni e una scuola secondaria di primo grado per 150 studenti.

L'assessore comunale all'Urbanistica, Vito Colonna, ha sottolineato l'importanza di questo progetto per la comunità di Sassa, evidenziando come rappresenti un segnale concreto dell'attenzione dell'amministrazione verso le frazioni e le esigenze delle famiglie residenti.

Il progetto ha ottenuto l'approvazione unanime sia in prima che in seconda commissione consiliare, con una contestuale variazione al bilancio di previsione 2023/25 per 4 milioni di euro.

La scelta dell'area destinata alla costruzione del polo scolastico è stata oggetto di un attento processo decisionale, volto a garantire la migliore soluzione possibile per la comunità locale.

Il nuovo polo scolastico di Sassa rappresenta un passo significativo verso il miglioramento dell'offerta educativa nel territorio aquilano, assicurando strutture moderne e funzionali per le future generazioni di studenti.