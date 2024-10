Nuovo sistema tecnologico alla stazione di Sulmona: rivoluzione in corso

Installato il sofisticato Apparato Centrale Computerizzato per migliorare la gestione della circolazione ferroviaria e la sicurezza dei treni.

Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) ha attivato questa notte il nuovo Apparato Centrale Computerizzato (ACC) presso la stazione di Sulmona, un sistema tecnologico d'avanguardia che rivoluziona il controllo della circolazione ferroviaria. L'ACC, progettato per incrementare l'efficienza operativa e ridurre i disservizi in caso di criticità, rappresenta un passo fondamentale verso una maggiore puntualità e regolarità dei treni. Inoltre, consente di mantenere alti livelli di sicurezza anche in situazioni di guasto, minimizzando l’impatto sulla circolazione.

Un team di circa 80 tecnici ha lavorato all'installazione del nuovo sistema, parte di un intervento che ha richiesto un investimento complessivo di 5,3 milioni di euro. Questo progetto si inserisce nel piano di potenziamento tecnologico che interessa l'intera rete ferroviaria nazionale. L’ACC sostituisce l’ormai superato Apparato Centrale Elettrico a Itinerari (ACEI), portando con sé anche importanti vantaggi per quanto riguarda la manutenzione dell’infrastruttura, grazie alla sua modularità e alla facilità di intervento.

La realizzazione del progetto ha coinvolto le strutture interne di RFI, in particolare il gruppo Interlocking Building, in stretta collaborazione con le altre divisioni della Direzione Operativa Infrastruttura Territoriale di Ancona. Questo intervento costituisce una tappa essenziale in vista dell’attivazione della Bretella di Sulmona, che permetterà presto collegamenti diretti tra Pescara e L’Aquila, semplificando i percorsi e riducendo i tempi di viaggio.

L’installazione del nuovo Apparato Centrale Computerizzato alla stazione di Sulmona segna dunque un ulteriore miglioramento nell'infrastruttura ferroviaria nazionale, con benefici immediati sia per la gestione della circolazione sia per la sicurezza e l’efficienza del servizio.