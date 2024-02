Oltre Mille Automobilisti Multati con l'Autovelox nel 2023: Dati Allarmanti della Polizia Locale

Nel corso del 2023, più di mille conducenti sono stati multati grazie all'utilizzo dell'autovelox nella città di Sulmona. I dati, resi noti dalla polizia municipale, evidenziano un'impressionante serie di contravvenzioni, rientrando nell'ampio sforzo delle autorità locali per contrastare l'eccesso di velocità e promuovere la sicurezza stradale.

In città, cinque colonnine sono state strategicamente posizionate per monitorare il traffico: due lungo il viale della stazione ferroviaria, una su viale della Repubblica, una su viale Sallustio, una vicino all'ospedale in viale Mazzini, e una nella frazione delle Cavate.

Dal gennaio al dicembre dello scorso anno, ben 1.073 automobilisti sono stati sanzionati per aver superato il limite di velocità di 50 chilometri orari. Un picco di infrazioni è stato registrato nel mese di giugno, quando il telelaser Trucam ha rilevato 120 conducenti che non rispettavano i limiti, di cui ben 25 in una singola giornata.

Questi numeri preoccupanti riflettono l'aumento degli incidenti stradali rilevati dagli agenti della polizia locale. Nel 2022, gli incidenti registrati erano stati 83, mentre l'anno successivo sono saliti a 97, senza considerare quelli documentati dalle altre forze dell'ordine. La situazione richiede un'attenzione particolare e un'immediata azione per garantire la sicurezza di tutti i cittadini sulle strade di Sulmona.