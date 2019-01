Omicidio Renata Rapposelli, al via processo per il figlio ed il marito

Si è aperto con le eccezioni preliminari e le richieste delle parti il processo in Corte d'Assise a Teramo a carico di Giuseppe e Simone Santoleri, padre e figlio di Giulianova (Teramo), accusati dell'omicidio volontario della moglie e madre Renata Rapposelli, la pittrice 64enne scomparsa il 9 ottobre 2017, il cui cadavere venne ritrovato un mese dopo nelle campagne di Tolentino (Macerata).

Il processo riprenderà il 21 febbraio, quando sfileranno i primi testimoni della difesa. In aula era presente il solo Giuseppe Santoleri che nell'ottobre scorso ha accusato il figlio di aver ucciso, soffocandola, la madre.

I due sono detenuti dallo scorso mese di maggio su decisione del gip del tribunale di Ancona, che ha poi trasferito per competenza il fascicolo alla procura di Teramo: sono in due carceri diversi, Giuseppe in quello di Castrogno (Teramo), Simone a Lanciano.