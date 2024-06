Omicidio del 17enne a Pescara: Ecco chi sono i Presunti Killer Minorenni della Pescara Bene

L'omicidio del 17enne Thomas Christopher Luciani, avvenuto ieri nel parco Baden Powell di Pescara, ha scosso profondamente la comunità locale. Due ragazzi minorenni sono stati fermati come presunti responsabili: uno è il figlio di un comandante dei carabinieri di una stazione nel Pescarese, l'altro di un noto avvocato. La Procura ha definito il caso "delicato" a causa del contesto insospettabile delle famiglie coinvolte.

Le indagini suggeriscono che l'omicidio sia maturato nel contesto del piccolo spaccio di droga. Secondo le prime ricostruzioni, il delitto è avvenuto nel tardo pomeriggio di domenica 23 giugno, con la vittima colpita ripetutamente da un coltello, presumibilmente da sub, viste le ferite inferte. Dopo aver commesso il crimine, i due ragazzi si sarebbero recati al mare per fare il bagno e, probabilmente, disfarsi dell'arma utilizzata.

Le informazioni sulla nazionalità della vittima sono contrastanti: alcune fonti indicano che fosse albanese, mentre le agenzie Ansa e Adnkronos sostengono che fosse italiano. Sul luogo del delitto sono intervenuti gli agenti della squadra volante, la polizia scientifica, il 118, il procuratore capo Giuseppe Bellelli, il sostituto Gennaro Varone e il medico legale Cristian D'Ovidio.

La polizia è riuscita a individuare i sospetti dopo aver ascoltato testimoni e conoscenti per tutta la notte in questura e aver visionato le immagini di sorveglianza del parco e dello stabilimento balneare dove i componenti del gruppo si erano recati dopo il crimine. La vittima è stata attirata in una zona non sorvegliata del parco e poi colpita ripetutamente con un'arma da taglio nelle parti vitali del corpo.

"Tali accertamenti", si legge in una nota della questura, "maturavano nell’ambito del raccordo operativo tra la Procura ordinaria di Pescara e la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di L’Aquila. La drammatica vicenda ha evidenziato un incredibile disagio giovanile, una sorprendente carenza di empatia emotiva e una palese incapacità di comprendere l’estremo disvalore delle azioni commesse. Questi atteggiamenti disfunzionali meritano ampio approfondimento, al pari della necessaria ricostruzione delle dinamiche e responsabilità. A tal fine sono dirette le attività investigative in corso".