Ondata di Caldo: Cinque Giorni Roventi al Centro-Nord, Temperature Anomale in Montagna e Pianura

Il clima si fa sempre più torrido al Centro-Nord dell'Italia, con una situazione meteorologica eccezionale che sta portando temperature estremamente alte persino in montagna. Secondo le previsioni, l'Heat Storm, una vera e propria tempesta di caldo, si sta abbattendo sulla regione con massime che superano agevolmente i 38°C e che dovrebbero perdurare per almeno cinque giorni. Questo fenomeno sta interessando quasi tutto il Centro-Nord, senza variazioni significative fino al 24-25 agosto.

Uno dei dati più sorprendenti è la temperatura registrata a ben 1.000 metri di quota, dove si sono raggiunti i 33°C. Anche nelle zone montane il caldo è diventato opprimente, tanto che la cima del Monte Bianco ha fatto segnare +2°C anche di notte. Queste condizioni meteorologiche insolite sono causate dall'anticiclone proveniente dal Marocco, che si sta estendendo verso l'Europa Centrale e coprendo soprattutto il Centro-Nord italiano.

"Il caldo - afferma Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it - sarà opprimente almeno fino a mercoledì, con molte città che raggiungeranno o supereranno i 39-40°C. Questi valori eccezionali saranno riscontrati principalmente al Centro-Nord, coinvolgendo località come Alessandria, Bolzano, Ferrara, Firenze, Pavia e Pistoia. Ma non solo, anche città come Caserta e Oristano saranno colpite da questa ondata di caldo. Milano raggiungerà i 37°C, ma la temperatura percepita sarà ancora più elevata a causa delle condizioni atmosferiche."

Le previsioni indicano che al Sud le temperature saranno più vicine alla norma stagionale, mentre al Nord si registreranno valori 8-10 gradi superiori alla media per questo periodo dell'anno. Antonio Sanò evidenzia che si tratta di un caldo tardivo che non sembra dare segni di cedimento nel breve termine. Ciò comporterà un disagio percepito ancora maggiore tra domenica e martedì, soprattutto nella Pianura Padana.

Sanò aggiunge: "Con lo zero termico previsto a 5200 metri, i ghiacciai continueranno a sciogliersi e le montagne presenteranno condizioni tipiche delle pianure estive italiane degli anni '80-'90. In pratica, sembra che il clima di decenni fa si sia trasferito a oltre 1.000 metri di quota."

Le previsioni dettagliate per i prossimi giorni indicano:

- Sabato 19: Sole e caldo intenso al Nord, Centro e Sud.

- Domenica 20: Sole e caldo molto intenso al Nord, intensificazione del caldo al Centro, temporali forti su alcune zone del Sud.

- Lunedì 21: Sole e caldo record al Nord e Centro, temporali isolati in Sicilia al Sud.

In sintesi, un picco di calore eccezionale sta colpendo il Centro-Nord dell'Italia, con temperature che si mantengono a livelli record e che si protrarranno per diversi giorni.