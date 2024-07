Ondata di Calore in Abruzzo: Pescara Sotto Bollino Rosso per il Sesto Giorno

L'ondata di calore estremo continua a colpire l'Abruzzo, con Pescara che registra il sesto giorno consecutivo sotto il bollino rosso del Ministero della Salute.

Anche per domani e venerdì, il capoluogo adriatico è previsto al livello 3, indicante condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute, non solo per le persone a rischio ma anche per quelle sane e attive.

Nella provincia, Castiglione a Casauria ha raggiunto un picco di 40,3 gradi, secondo le rilevazioni dell'associazione Caput Frigoris. Seguono Bussi sul Tirino con 38,9 gradi, Capestrano con 38,7 e Tollo con 38,3. Temperature superiori ai 30 gradi sono state registrate anche in località oltre i mille metri di altitudine. La Protezione Civile dell'Abruzzo ha classificato il rischio incendi come "medio" nella provincia dell'Aquila e "basso" nelle altre tre province.

Nel frattempo, l'emergenza idrica si aggrava: si registrano chiusure e riduzioni programmate dell'erogazione dell'acqua, causando disagi significativi per gli utenti.

Gli esperti di AbruzzoMeteo.org prevedono condizioni di cielo prevalentemente sereno, con annuvolamenti a ridosso dei rilievi durante le ore centrali della giornata. Le temperature massime saranno particolarmente elevate nell'Aquilano, nella Valle Peligna, in Val Pescara e in Val di Sangro, con punte che supereranno localmente i 38-40 gradi. Valori meno elevati sono attesi lungo la fascia costiera, con massime tra i 32 e i 35 gradi, ma con alti tassi di umidità che renderanno il caldo afoso. Poche variazioni sono previste per giovedì.