Ondata di Furti a Lanciano: Ladri in Azione in Contrada Marcianese

Una serie di furti ha scosso la tranquilla serata di lunedì a Lanciano, precisamente nella zona di contrada Marcianese. Tra le 18:30 e le 20:00, diversi colpi sono stati messi a segno nelle abitazioni del quartiere, con un terzo tentativo che è fortunatamente fallito. L'operato dei ladri ha attivato una massiccia risposta delle forze dell'ordine, con polizia e carabinieri subito sul posto a seguito delle numerose segnalazioni giunte.

Secondo i testimoni, tre individui sono stati visti allontanarsi velocemente nelle campagne circostanti, dando il via a una serrata caccia che si è protratta per diverse ore. Questo episodio rappresenta un'eccezione per la città di Lanciano, che non vedeva un'azione così coordinata da parte dei ladri da diversi mesi. Recentemente, infatti, erano stati registrati altri furti nel Vastese e nel Chietino, mentre Lanciano sembrava essere rimasta al di fuori del loro raggio d'azione.

I ladri hanno colpito prevalentemente quando le abitazioni erano vuote, ma non hanno esitato a entrare anche quando i proprietari erano presenti. In un caso, un uomo di 65 anni ha riferito di aver udito rumori sospetti in casa sua, ma non ha inizialmente dato loro peso. Tuttavia, in altre due case, i proprietari erano assenti al momento del furto e al loro ritorno hanno trovato le stanze sottosopra, segno inequivocabile dell'intrusione dei malviventi.