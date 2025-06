Ondata di caldo africano spaventosamente intensa: temperature estreme e zero termico mai così alto

Una cupola di alta pressione africana porta caldo afoso, notti tropicali e lo zero termico record fin oltre i 5 200 m, minacciando ghiacciai e provocherà temporali isolati.

L'Anticiclone africano, soprannominato Pluto, torna a dominare la scena meteorologica italiana, generando una canicola intensa con picchi termici di 38–40 °C soprattutto nelle zone interne del tirreno, Sardegna e Cosentino. Secondo le previsioni, lo zero termico schizzerà fino a quota 5 200 m sul settore alpino già sabato, battendo o eguagliando i livelli record di agosto 2023, per spingersi addirittura a 5 600 m nella domenica sulle regioni centrali.

Le condizioni in quota saranno eccezionali: valori sopra lo zero persino sulla cima del Monte Bianco (4 810 m), con possibili conseguenze negative per i ghiacciai alpini, già in grave sofferenza. Parallelamente, i geopotenziali a 500 hPa toccheranno valori record, segno di un promontorio anticiclonico tra i più solidi degli ultimi anni.

Il weekend sarà caratterizzato da tempo stabile e soleggiato, intervallato da possibili temporali di calore tra il pomeriggio e la sera di domenica nelle zone alpine, in particolare nel settore occidentale .

Il caldo afoso renderà l'atmosfera opprimente: valori massimi fino a 39–40 °C nelle città interne di Toscana, Lazio, Sardegna, Cosentino e Po occidentale, con una leggera diminuzione domenicale al Sud. Le temperature notturne rimarranno intorno ai 25 °C, con minime tropicali superiori ai 20 °C, toccando i 25–27 °C in Pianura Padana e coste tirreniche (Milano 25–26 °C, Genova e Napoli ca. 27 °C) .

Sull’Alto Adriatico e Puglia meridionale, il caldo sarà attenuato da correnti settentrionali ventose, con punte massime di 34–35 °C invece dei precedenti 40 °C .

L’inizio della prossima settimana non prevede un cambiamento significativo: al Nord restano possibili temporali sparsi, mentre al Centro-Sud il calore potrebbe intensificarsi ulteriormente, senza segnali di tregua reali.

Un dato degno di nota: nella notte tra 25 e 26 giugno, Bologna ha registrato una temperatura minima record di 27,3 °C, una delle stazioni che ha infranto i record per le minime mensili di giugno