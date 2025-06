Ondata di caldo record: 13 città arancione oggi, 6 domani in rosso!

L'anticiclone africano Pluto porta temperature fin sopra i 40 °C, con bollino arancione in 13 città e inizi dell’allerta rossa domani in sei capoluoghi.

L’Italia è avvolta da una violenta ondata di caldo causata dall’anticiclone africano chiamato Pluto, che sta spingendo i termometri verso e oltre i 40 °C. Secondo il bollettino odierno del Ministero della Salute, sono ben 13 le città classificate con bollino arancione, mentre per domani si prevede l’innalzamento dell’allerta con 6 capoluoghi a bollino rosso: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Perugia e Torino.

Il caldo deriva soprattutto dalle masse d’aria in risalita dal Sahara, in particolare da Marocco, Algeria e Tunisia, dove le temperature raggiungono punte tra 46 e 48 °C, trasportate poi verso il Mediterraneo.

Il bollettino giovedì 26 giugno mostra la massima gravità con bollino rosso, livello 3, che richiede attenzione anche da parte di persone sane e attive, a causa dei rischi per cardio-respiratorio e calore eccessivo. Oggi invece prevalgono allerta di livello 2, focale sulle fasce più vulnerabili: anziani, bambini, donne in gravidanza, malati cronici.

Le previsioni per i prossimi giorni – da mercoledì 25 fino a inizio luglio – confermano temperature eccezionalmente elevate al Centro-Sud, con punte fino a 42 °C soprattutto su Sardegna, Puglia e Basilicata, e valori tra 35 e 38 °C nel Nord e Centro. Alcuni temporali isolati interesseranno il Nord tra mercoledì sera e giovedì mattina, ma senza attenuare significativamente il caldo.

Per contrastare gli effetti dell’ondata di calore, il Ministero della Salute ha attivato il Piano Caldo Estate 2025, operativo dal 23 giugno. Tra le iniziative anche il servizio di pubblica utilità 1500, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 17:00, per offrire consigli, assistenza a persone fragili e orientamento sanitario.

A Firenze, dove martedì si sono registrati 35,1 °C, il Comune ha ricordato 10 regole essenziali del ministero per arginare i rischi da calore, come bere in abbondanza, evitare esposizione diretta e raffreddare il corpo.

In conclusione, l’Italia si trova in una fase di caldo estremo, con bollettini che passano dal bollino arancione al rosso in poche ore. La raccomandazione è chiara: adottare precauzioni, soprattutto per le categorie più fragili, e utilizzare i servizi predisposti per salvaguardare la salute. Per consigli specifici, dati territoriali su temperature, o aggiornamenti meteo approfonditi, posso integrare ulteriori fonti e dettagli.