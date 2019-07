Ondata di temporali blocca l'afa, rischio di nubifragi grandine e allagamenti sulla Penisola

Deciso cambiamento del tempo nel weekend, l'anticiclone africano mostrerà i primi segnali di indebolimento già nelle prossime ore, ma nel fine settimana verrà letteralmente demolito dall'inserimento 'a gamba tesa' di una saccatura nord Atlantica sull'Europa centro-occidentale. Uno dei due lobi anticiclonici si ritirerà almeno temporaneamente verso il Nord Africa, l'altro si isolerà sulla Scandinavia puntando persino il Mar di Norvegia. Gran parte dell'Europa centrale e dell'Italia rimarranno così 'scoperte' per almeno due giorni alle correnti più fresche e instabili nord atlantiche: sarà un vero e proprio stop al grande caldo.



ARRIVANO TEMPORALI ANCHE VIOLENTI, RISCHIO NUBIFRAGI E GRANDINE - Un simile affondo provocherà un vero e proprio sconquasso meteorologico sull'Italia: lo scontro tra l'aria fresca atlantica con quella molto calda e umida accumulata in questi giorni innescherà inevitabilmente temporali violenti a livello locale, ovvero associati a nubifragi, violente raffiche di vento o anche grandine di dimensioni significative. Non esclusi locali allagamenti e disagi.

SABATO - Primi rovesci e temporali sparsi in formazione su Alpi e Prealpi, in intensificazione tra sera e notte con estensione dei fenomeni anche a Liguria e Valpadana (primi focolai prefrontali al pomeriggio più probabili su pianure del Nordest).

Proprio tra sera e notte ci attendiamo i fenomeni più intensi. Primi focolai temporaleschi anche su Appennino centro-settentrionale e alta Toscana, in attesa di temporali anche violenti in arrivo sui settori toscani in nottata a partire dalle coste ( in questa fase rischio nubifragi ). Altrove ancora sole prevalente e caldo intenso.

DOMENICA - Mattinata perturbata al Nord con piogge e temporali diffusi, anche molto intensi su pianure del Nordest e Romagna.

Seguirà un pomeriggio ancora molto instabile con piogge e rovesci sparsi, più diffusi sul Nordest, ma con tendenza a graduale attenuazione dei fenomeni a partire da Alpi e Nordovest, in cessazione definitiva entro la notte. Per quanto riguarda il Centro sarà bersaglio di temporali localmente violenti specie tra Toscana, Umbria e Marche; tuttavia fenomeni sparsi, a tratti forti, non risparmieranno anche Lazio, Abruzzo, Campania, più occasionali sulla Sardegna. Il resto del Sud rimarrà ai margini sebbene qualche focolaio temporalesco potrà innescarsi tra Molise, alta Puglia, Lucania e Calabria verso fine giornata.

Netto calo termico al Centronord, ancora caldo al Sud.

TENDENZA GIORNI SUCCESSIVI - Lunedì' ancora qualche rovescio o temporale al Sud, adriatiche e Triveneto, migliora altrove.

Successivamente l'alta pressione dovrebbe ripristinare la stabilità quasi ovunque, eccetto forse le Alpi, con caldo decisamente più normale.