Operaio 40enne schiacciato da macchinario: condizioni critiche, indagini in corso

Un incidente sul lavoro ha coinvolto un operaio quarantenne originario dell'Aquila e residente ad Arezzo, rimasto gravemente ferito mentre operava in un'azienda agricola a Castiglion Fibocchi. L'uomo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Le Scotte di Siena, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Le autorità stanno indagando per determinare le cause dell'incidente e verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro.

Nella mattinata di ieri, presso la Fattoria La Vialla situata a Castiglion Fibocchi, in provincia di Arezzo, si è verificato un grave incidente sul lavoro. Un operaio di 40 anni, identificato con le iniziali C.C., originario dell'Aquila e residente ad Arezzo, è rimasto schiacciato da un macchinario mentre svolgeva le sue mansioni.

Secondo le prime ricostruzioni, l'incidente è avvenuto intorno alle 10:00 in uno degli stabilimenti dell'azienda agricola. L'uomo stava operando con una macchina utilizzata per sistemare confezioni vuote, come bottiglie o barattoli, da riempire con i prodotti aziendali. Il macchinario, dotato di un meccanismo che alza e abbassa i pallet di contenitori vuoti, avrebbe schiacciato il torace dell'operaio con una delle sue componenti, causando lesioni gravissime nella parte superiore dell'addome.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti prontamente i sanitari del 118 della ASL Toscana Sud Est, i Vigili del Fuoco di Arezzo e gli operatori della prevenzione, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro. Vista la gravità della situazione, l'uomo è stato trasferito in codice rosso con l'elisoccorso all'ospedale Le Scotte di Siena, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico.

Le autorità competenti hanno avviato un'indagine per chiarire la dinamica dell'incidente e verificare l'eventuale presenza di violazioni delle norme di sicurezza sul lavoro. Non si esclude che parte dell'azienda, in particolare l'area in cui si è verificato l'incidente, possa essere sottoposta a sequestro per ulteriori accertamenti.

La Fattoria La Vialla è un'azienda agricola nota per la produzione di vini, oli e altri prodotti tipici toscani. L'incidente ha suscitato preoccupazione tra i lavoratori e la comunità locale, riaccendendo il dibattito sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, tema di fondamentale importanza per garantire l'incolumità dei lavoratori e prevenire tragedie simili.

Al momento, le condizioni dell'operaio restano critiche, e i medici si sono riservati la prognosi. La comunità attende con apprensione aggiornamenti sul suo stato di salute, mentre proseguono le indagini per fare piena luce sull'accaduto e accertare eventuali responsabilità.