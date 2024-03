Operaio di Torre de' Passeri Ferito: Evita Rischio di Travolgimento da Blocco di Cemento

Un operaio di 36 anni, residente a Torre de' Passeri e identificato con le iniziali A.E., è stato coinvolto in un incidente sul lavoro questa mattina a Montesilvano. L'uomo è stato trasportato in ospedale, ma fortunatamente le sue condizioni non sono gravi.

L'incidente è avvenuto durante i lavori di installazione dei pannelli fonoassorbenti lungo la ferrovia in via Saragat. Secondo una prima ricostruzione, l'operaio è riuscito a evitare di essere travolto da un blocco di cemento finendo contro una ringhiera. Sembrerebbe che abbia fatto in tempo a indietreggiare prima che il blocco crollasse addosso.

Immediatamente dopo l'incidente, i colleghi di lavoro sono intervenuti per prestare soccorso, seguiti dal pronto intervento del 118, dei vigili del fuoco, della polizia locale e dei carabinieri.

L'operaio è stato trasportato d'urgenza in ospedale per ricevere le cure necessarie, ma si auspica una pronta ripresa delle sue condizioni.