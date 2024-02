Operazione Antidroga: 24 Arresti in Italia per Reti di Traffico di Droghe

Nelle prime luci dell'alba, un'imponente operazione antidroga condotta dalla Guardia di Finanza di Torino e dal Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata (Scico) di Roma, sotto il coordinamento della Procura - Direzione Distrettuale Antimafia torinese, ha portato all'arresto di ventiquattro individui, sia italiani che albanesi, ritenuti coinvolti in due diverse associazioni per delinquere dedicate al traffico e alla vendita di sostanze stupefacenti, in particolare cocaina e marijuana.

Il blitz ha visto la partecipazione attiva delle Fiamme Gialle, non solo del Piemonte ma anche delle regioni della Lombardia, Emilia Romagna, Toscana e Abruzzo, dimostrando una sinergia tra forze dell'ordine a livello nazionale.

Secondo le indagini condotte, un gruppo diretto da un 58enne albanese, residente nel torinese da oltre due decenni, ha operato come fulcro di queste attività illegali. Questo gruppo ha avuto come base operativa il capoluogo piemontese e ha esteso le sue attività criminali in diverse zone settentrionali della città, con collegamenti in altre province del Piemonte e regioni confinanti.

Gli investigatori hanno individuato una solida rete di approvvigionamento e distribuzione di cocaina, con incaricati dell'acquisto, dello stoccaggio, della lavorazione e della successiva vendita della droga. Tale rete aveva una vasta clientela sia nel Piemonte, nelle province di Torino, Asti e Cuneo, che in Toscana, nella provincia di Lucca, dimostrando l'ampiezza e la ramificazione delle attività criminali condotte da queste organizzazioni.