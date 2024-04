Operazione Antidroga: Minorenne con 30 Grammi di Hashish, Preso dopo la Fuga

Operazione antidroga condotta dalla Guardia di Finanza ha portato al sequestro di circa 30 grammi di hashish in possesso di due minorenni extracomunitari, dopo una fuga attraverso le vie del centro città. I controlli delle Fiamme Gialle, supportati dalle unità cinofile antidroga, si sono concentrati sul Terminal bus di Collemaggio e sul Parco del Castello, zone sensibili della città.

Durante l'operazione, un minorenne tunisino è stato sorpreso mentre sostava sulle panchine del Parco del Castello. Alla vista dei militari, ha tentato una fuga precipitosa per le vie del centro, gettando un involucro contenente circa 27 grammi di hashish diviso in dosi. Nonostante la fuga, i finanzieri sono riusciti a raggiungerlo e a recuperare la sostanza stupefacente. Il minorenne è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante i controlli presso il Terminal bus di Collemaggio, è stato sequestrato uno spinello in possesso di un altro minorenne tunisino, che è stato segnalato alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti.

Le attività antidroga sono state intensificate su disposizione della Prefettura locale, nell'ambito della sicurezza urbana e della prevenzione della criminalità diffusa.