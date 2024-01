Operazione Fuochi d'Artificio: La Finanza Sgombra Magazzini Cinesi con 13 Quintali di Materiale

La Guardia di Finanza di Chieti ha portato avanti un'operazione mirata contro il commercio illecito di fuochi d'artificio, scoprendo tre magazzini clandestini cinesi che detenevano illegalmente oltre 13 quintali di materiale esplosivo pronto per la vendita. L'iniziativa, potenziata in risposta all'impulso della Prefettura teatina per garantire la pubblica sicurezza durante le festività di fine anno, si è concentrata sulla verifica dei luoghi di stoccaggio improvvisati, spesso utilizzati per questo tipo di evento.

Le indagini condotte dal Nucleo di polizia economico-finanziaria, dal Gruppo di Chieti e dalla Compagnia di Lanciano hanno portato al sequestro del materiale in violazione delle norme di sicurezza, superando i limiti consentiti per la detenzione di materiale esplosivo. Tre attività commerciali gestite da rappresentanti legali di nazionalità cinese, situate nei comuni di Chieti e Atessa, sono state deferite alle Autorità Giudiziarie di Chieti e Lanciano per violazione dell'articolo 678 del Codice Penale - "fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti".

Il Comandante Provinciale, Col. Michele Iadarola, ha sottolineato che l'operazione riflette l'attenzione costante della Guardia di Finanza alla tutela della salute e della sicurezza dei consumatori finali, nonché degli operatori del settore, evidenziando la necessità di contrastare l'illecito commercio di fuochi d'artificio.