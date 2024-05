Operazione Serrata: Controlli Serrati su Locali Notturni, Scoperte Irregolarità e Lavoro Nero

La notte si è illuminata di luci blu mentre la polizia e l'Ispettorato del Lavoro hanno stretto le maglie intorno a locali notturni ad Alba Adriatica e Martinsicuro, scoprendo una serie di irregolarità, dall'apertura abusiva alla presenza di lavoratori non regolarmente assunti.

Nella serata del 2 maggio, le forze dell'ordine, in collaborazione con l'Ispettorato territoriale del lavoro, hanno eseguito controlli amministrativi e di prevenzione lungo la costa, rispondendo alle segnalazioni dei residenti riguardo alla vendita di alcolici ai minori e al presunto traffico di droga in prossimità dei locali, che rimanevano aperti fino a tarda notte.

Le pattuglie hanno ispezionato 47 locali, di cui 19 gestiti da individui già noti alle autorità. In tre di questi locali sono state riscontrate violazioni riguardanti le assunzioni e il mancato rispetto delle normative di sicurezza.

In particolare, in un bar ad Alba Adriatica è stata trovata mancanza di documentazione relativa alla valutazione dei rischi, mentre in un locale a Martinsicuro è stato scoperto un lavoratore non regolarmente assunto.

Ma il colpo di scena è arrivato con l'ultimo locale controllato, un night ad Alba Adriatica, che operava senza l'autorizzazione per lo spettacolo pubblico. Qui sono state anche rilevate violazioni delle normative antincendio e la presenza di lavoratori non regolarmente assunti.

I gestori dei locali sono stati avvisati dalle autorità e dall'Ispettorato del Lavoro di regolarizzare la propria situazione, altrimenti rischiavano la temporanea chiusura. Due di essi hanno agito tempestivamente per evitare la sanzione, ma un locale dovrà per il momento rimanere chiuso. Ulteriori indagini sono in corso per analizzare i dati e la documentazione raccolta durante l'operazione.