Operazione "Sparta" dei carabinieri di Pescara, rintracciato e catturato capo can albanese

È stato arrestato a Tirana (Albania) il latitante albanese ABDYLI Klejdi, pregiudicato, collocato al vertice del gruppo albanese emerso quale uno dei principali canali di rifornimento di cocaina per lo spaccio nel quartiere San Donato del capoluogo, nel corso dell’indagine Sparta, condotta dal Nucleo Investigativo.

L’uomo,di 29 anni, che nel corso delle investigazioni era già stato arrestato in flagranza di reato poiché trovato in possesso di kg. 1,2 di cocaina dall’elevata purezza, era riuscito a sottrarsi all’esecuzione dei provvedimenti restrittivi per detenzione e spaccio di stupefacenti che nel gennaio 2018 erano stati notificati ad altri 11 soggetti prevalentemente riconducibili alla comunità ROM stanziale nel capoluogo adriatico.

L’indagine condotta dai Carabinieri aveva consentito di trarre in arresto in totale 18 persone con il sequestro complessivo di circa 2 kg di sostanza stupefacente del tipo cocaina destinata alle piazze di spaccio di Rancitelli e San Donato di Pescara.