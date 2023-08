Operazione della Guardia di Finanza: Sigilli per oltre 10 milioni di euro a cooperativa di trasporti

La Guardia di Finanza di Pescara ha portato a termine un'importante operazione che ha portato al sequestro di beni per un valore superiore ai 10 milioni di euro a una cooperativa attiva nel settore dei trasporti sanitari. L'azione delle Fiamme Gialle ha comportato il blocco di automezzi, terreni e fabbricati, mentre sono state congelate le disponibilità finanziarie degli indagati per un importo pari a circa 200.000 euro.

Il provvedimento di sequestro preventivo è stato emesso dal Gip del Tribunale di Pescara su richiesta della Procura locale e rappresenta il risultato di approfondite indagini condotte dalla Guardia di Finanza su scala nazionale. Un altro reparto della stessa forza di polizia ha portato avanti le investigazioni, rivelando che diverse gare d'appalto per i servizi di trasporto in ambulanza in diverse regioni italiane (Abruzzo, Lombardia, Marche, Umbria, Campania, Lazio e Sicilia) sono state turbate dalla cooperativa in questione.

Tra gli illeciti contestati figurano fraudolenti e anomali ribassi di prezzi nelle gare d'appalto, ottenuti sfruttando lavoratori costretti a condizioni di lavoro estremamente precarie, senza ferie, contributi e straordinari adeguati al contratto nazionale di lavoro. Inoltre, è emerso che il servizio di soccorso è stato fornito con un numero di ambulanze inferiore a quanto previsto dai contratti, con pochi mezzi mai sanificati dopo l'utilizzo durante la pandemia e per la mancanza di sedi adeguate.

La cooperativa, che opera in tutto il territorio italiano attraverso undici unità locali, avrebbe cercato di nascondere l'effettiva gestione e direzione aziendale attraverso un prestanome, con lo scopo di partecipare alle gare senza essere esclusa per via delle precedenti condanne di uno degli indagati, già condannato in via definitiva nel 2017 per turbativa d'asta.

Tra i reati contestati agli indagati vi è anche l'associazione a delinquere, poiché si sarebbero accordati su come organizzare l'architettura criminale, inclusi il riparto delle piazze e l'assegnazione dei ruoli.

Nonostante il sequestro dei beni, l'attività della cooperativa non verrà interrotta per evitare licenziamenti ingiusti. Il Gip del Tribunale di Pescara ha nominato un amministratore giudiziario incaricato della gestione e della continuazione del servizio.