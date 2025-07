Operazione shock da 1,4mln: Gdf smaschera “bad company” nel confezionamento d’olio, beni sequestrati

Guardia di Finanza di Lanciano sequestra immobili e liquidità per 1,4 milioni, scopre rete di evasione fiscale e sfruttamento lavoro nel settore oleario.

Un'operazione denominata "Oleum", guidata dalla Guardia di Finanza della compagnia di Lanciano sotto il comando del capitano Domenico Siravo e su disposizione del pm Elena Belvederesi, ha portato al sequestro preventivo di beni immobili, disponibilità finanziarie e quote societarie per un totale di 1.405.047,12 euro, come disposto dal gip Massimo Canosa del Tribunale di Lanciano.

Le indagini hanno messo in luce un artificio fiscale: la società principale delegava servizi di manodopera a una bad company interna al suo stesso gruppo, priva di patrimonialità e impiegata per eludere gli obblighi fiscali e previdenziali. Il meccanismo ha garantito al committente una manodopera a basso costo, scaricando sulla società appaltatrice debiti per oltre 800.000 euro.

Il fenomeno della “transumanza”, ovvero il trasferimento dei lavoratori tra entità giuridiche riconducibili allo stesso gruppo, ha permesso di ripristinare il personale dopo il fallimento della precedente società, senza riprendere gli oneri contributivi e fiscali.

Il comandante provinciale di Chieti, Michele Iadarola, ha sottolineato l’emergere di un quadro preoccupante: frodi sofisticate e sfruttamento, analoghi a un moderno caporalato, con metodi sempre più tecnologici e creativi. Ha inoltre evidenziato che, solo nell’ultimo mese nella zona frentana, due inchieste hanno confermato l’esistenza di illecita somministrazione di lavoro e forme di sfruttamento sistemico.

L'operazione ha permesso anche di sequestrare, per equivalente, circa 4,7 milioni di euro, includendo beni intestati alla società e ai due soggetti indagati per emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti.

In sintesi, l’indagine rivela una struttura organizzativa finalizzata all’evasione fiscale, al risparmio illecito di contributi e alla sfruttamento della manodopera, con impatti economici e sociali rilevanti. L’intervento delle Fiamme Gialle riflette la necessità di contrastare forme di creatività evasiva che mina il sistema contributivo e ne limita i presupposti di equità.