Ora Legale 2025: Risparmio Energetico e Disturbi del Sonno, Ecco Come Affrontarlo!

La transizione all'ora legale il 30 marzo porta più luce alla sera, ma alcuni scompensi fisici e psicologici sono inevitabili. Ecco come adattarsi al cambiamento.

Nel 2025, l’ora legale entrerà in vigore nella notte tra il 29 e il 30 marzo. Alle 2:00 del mattino, le lancette degli orologi verranno spostate in avanti di un'ora, portando direttamente le 3:00. Questo cambio segnerà l'inizio di giornate più lunghe, con più luce naturale nelle ore serali. Nonostante l’appeal di maggiori ore di luce, ci sono anche alcuni effetti collaterali, a partire dalla perdita di un'ora di sonno, che non sembra molto, ma che può alterare i ritmi circadiani del corpo. Il cambiamento dei ritmi del sonno può causare stanchezza, irritabilità, difficoltà di concentrazione e disturbi nel riposo notturno, specialmente nei giorni successivi.

Studi recenti hanno anche segnalato un leggero aumento degli incidenti stradali e infortuni sul lavoro subito dopo il passaggio all’ora legale. Nonostante i dibattiti europei sull'abolizione di questo sistema, l'Italia ha deciso di mantenere la consuetudine, considerando i vantaggi legati al risparmio energetico e alla riduzione dell'illuminazione artificiale. Le giornate più lunghe favoriscono infatti attività all'aperto e contribuiscono al minor consumo elettrico, ma non mancano le criticità per il benessere. Gli esperti suggeriscono di adattarsi gradualmente al nuovo orario, modificando la routine del sonno e dei pasti qualche giorno prima del cambio effettivo, per ridurre al minimo gli effetti negativi sul corpo.

Con pochi accorgimenti, il corpo potrà adattarsi senza troppe difficoltà al nuovo ritmo imposto dall’ora legale.