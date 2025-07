Oricola rilancia l’industria: imprese e istituzioni uniscono le forze per crescere

Nel cuore della Piana del Cavaliere nasce un nuovo asse strategico tra imprese, amministrazioni e Regione per superare criticità e attrarre nuovi investimenti.

Nel cuore dello stabilimento Elthub di Oricola si è svolto un confronto di rilievo tra il tessuto imprenditoriale della Piana del Cavaliere e le istituzioni regionali. Organizzato con determinazione dal consigliere regionale Gianpaolo Lugini, l’incontro ha registrato una partecipazione massiccia: erano presenti la quasi totalità delle imprese locali, i sindaci di Carsoli, Pereto, Rocca di Botte e Oricola, oltre all’assessore regionale Tiziana Magnacca, confermando il carattere unitario dell’iniziativa.

Sul tavolo sono emerse le principali criticità del distretto: carenze infrastrutturali, ritardi nella burocrazia, lentezza nell’adozione della connettività digitale e ostacoli operativi che frenano gli investimenti industriali . Questi temi, già evidenziati nei giorni precedenti da Lugini e Magnacca, rappresentano le priorità per far evolvere il distretto da area produttiva ad eccellenza regionale .

Oltre alla diagnosi, si è discusso di strategie mirate: piani concreti per la formazione specializzata, proposte operative per attrarre innovazione, e strumenti per l’accesso ai finanziamenti pubblici. Speciale attenzione è stata dedicata alla volontà di trasformare le criticità in leve per attrarre risorse e nuova imprenditorialità.

Nel momento clou dell’evento, l’unità d’intenti tra imprese e istituzioni è risultata evidente: tutti i partecipanti hanno espresso la volontà di restituire alla Piana del Cavaliere il ruolo di polo industriale di riferimento, non solo per l’Abruzzo, ma in ambito nazionale. In particolare, Lugini ha ricevuto riconoscimenti per aver promosso “un canale di dialogo diretto e operativo”, mentre l’assessore Magnacca ha assicurato l’impegno della Regione a tradurre le richieste in “azioni tempestive e concrete”.

L’evento ha dunque segnato il primo passo di un processo condiviso, fondato sulla collaborazione, sull’ascolto e sulla programmazione collettiva. L’esito positivo, testimoniato dalla partecipazione e dal livello di interventi, lascia intravedere un futuro di rilancio per un territorio ricco di energia e potenzialità.

Grazie all’evento di Oricola, la Piana del Cavaliere si presenta oggi come un cantiere aperto alla crescita: imprese e istituzioni lavorano in sinergia per un futuro produttivo e innovativo, con l’obiettivo di far emergere un nuovo modello industriale capace di fare da traino all’intero Abruzzo.