Orrore familiare: nonno accusato di abusi sessuali sulle nipoti minorenni

Un nonno di Chieti è stato accusato di aver commesso atti di violenza sessuale sulle proprie nipoti di 11 e 13 anni. Il caso è emerso lo scorso gennaio, quando le due giovani vittime hanno trovato il coraggio di rivelare i loro drammatici racconti ai genitori, che hanno immediatamente denunciato l'uomo.

Le minorenni sono state ascoltate dal giudice in un'audizione protetta, con il supporto di una psicologa esperta di minori. Secondo la denuncia, l'undicenne sarebbe stata costretta a subire abusi sessuali in una zona di campagna, dove il nonno l'aveva portata con la scusa di volerle regalare un cane. Mentre la tredicenne avrebbe riferito di essere stata vittima di molestie sessuali in più occasioni, anche all'interno dell'abitazione dell'indagato.

L'inchiesta è condotta dalla Procura di Chieti, che ha ottenuto l'incidente probatorio per cristallizzare le prove e scongiurare il rischio che le circostanze o i testimoni possano cambiare nel tempo. La prossima udienza è fissata per il 19 giugno, quando il giudice valuterà gli esiti dell'incidente probatorio prima di decidere se proseguire o meno con l'inchiesta.

Le vittime e le loro famiglie sono assistite dagli avvocati Marco Femminella e Danila Solinas, mentre il legale dell'indagato è Barbara Rapino.