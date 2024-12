Orrore familiare: picchiata, costretta ad abortire e subire abusi per anni

La donna, vittima di violenza fisica e psicologica, era obbligata ad avere rapporti con altri uomini e ad abortire le figlie femmine.

Anni di maltrattamenti, violenza fisica e psicologica sono finalmente venuti alla luce grazie al coraggio di una donna, vittima del proprio marito. L’uomo, un 48enne di origine srilankese, è stato arrestato a Roma con accuse gravissime: maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e lesioni personali.

La donna ha raccontato di essere stata ripetutamente picchiata, sia a mani nude che con il manico di una scopa, e costretta ad avere rapporti sessuali con altri uomini, anche davanti ai propri figli. Ogni volta che si rifiutava, il marito reagiva con calci e pugni, infliggendole ulteriori sofferenze.

La situazione si è aggravata ulteriormente tra il 2015 e il 2019, quando la donna, costretta a subire aborti forzati, doveva interrompere la gravidanza se il feto era una bambina, in quanto considerate dal marito un “cattivo augurio”. Un orrore che si è protratto per anni, reso ancora più doloroso dalla proibizione di avere contatti con la propria famiglia d’origine. La vittima, isolata e annientata psicologicamente, ha trovato solo di recente la forza di denunciare tutto alle autorità.

L’arresto dell’uomo è arrivato dopo una lunga e delicata indagine condotta dalla polizia. La testimonianza della donna ha rivelato non solo il clima di terrore domestico in cui era costretta a vivere, ma anche la totale privazione della sua libertà personale e del diritto di autodeterminarsi come donna e come madre.

Le autorità competenti, intervenute con immediatezza dopo la denuncia, hanno finalmente messo fine a una spirale di violenze che aveva segnato profondamente la vita della vittima e dei suoi figli. Il caso ha scosso l’opinione pubblica, diventando un simbolo della lotta contro la violenza domestica e la violazione dei diritti fondamentali delle donne.

Episodi simili continuano purtroppo a emergere, evidenziando la necessità di un intervento sempre più tempestivo e di maggiori strumenti di protezione per chi vive situazioni di abusi.