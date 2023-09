Orsa Amarena: Due Manifestazioni per la Salvaguardia dell'Orso Bruno Marsicano

Il mondo animalista è in fermento in vista di due importanti manifestazioni in onore dell'orsa Amarena, vittima di un tragico sparo a San Benedetto dei Marsi. La prima di queste dimostrazioni si terrà proprio a San Benedetto dei Marsi domenica 10 settembre, mentre la seconda avrà luogo nella medesima giornata a Pescina.

L'evento di Pescina, denominato "Un Futuro per l'Orso," è organizzato da un consorzio di associazioni ambientaliste di spicco, tra cui Wwf, Legambiente, Enpa, Lav, Lipu, Lndc, Dalla parte dell'orso e Salviamo l'orso. Le associazioni sottolineano la scelta simbolica di Pescina come sede della manifestazione, in quanto la comunità locale ha vissuto in armonia con Amarena, testimoniando la sua presenza attraverso le strade e i vicoli del paese e delle frazioni. Il tragico epilogo della vicenda di questa splendida orsa ha reso imperativo un appello a tutti per assumere una grande responsabilità nella conservazione dell'orso bruno marsicano, attualmente la specie di orso più a rischio in Europa, con solamente 60 individui rimasti nel mondo.

Le associazioni chiedono una punizione esemplare per coloro che si sono resi colpevoli di questo atto grave, enfatizzando che semplici ammende non saranno sufficienti. Esigono altresì un impegno straordinario per garantire la sopravvivenza dei due cuccioli di Amarena, liberandoli e restituendoli alla loro vita naturale. Si appellano anche alla fine del clima di odio nei confronti della fauna italiana, che alimenta gli atti di bracconaggio e crudeltà contro gli animali. Chiedono un rafforzamento delle pene per coloro che commettono reati contro gli animali e un potenziamento delle politiche di gestione per assicurare la coesistenza tra le attività umane e la fauna selvatica.

L'invito a partecipare è esteso a tutti: cittadini singoli, associazioni e istituzioni interessate. Le associazioni e le istituzioni che desiderano aderire possono contattare l'indirizzo email abruzzo@wwf.it.

La manifestazione di San Benedetto dei Marsi si terrà alle ore 15 in piazza Risorgimento. L'associazione Animalisti Italiani sta mobilitando i partecipanti attraverso i social media, invitando tutti coloro che credono nell'importanza di proteggere la fauna selvatica a unirsi alla manifestazione che si svolgerà in sinergia con il Partito Animalista Europeo. Sono previsti punti di incontro e partenza da Roma per chiunque desideri partecipare.