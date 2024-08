Orso Investito sulla Statale 690: Si Allontana Indenne Dopo l'Incidente

Un orso è stato investito la scorsa notte sulla statale 690 Avezzano-Sora, ma fortunatamente non avrebbe riportato ferite gravi. L'incidente è avvenuto lungo la superstrada, ma sia l'automobilista coinvolto che l'animale sembrano esserne usciti senza gravi conseguenze.

Secondo quanto riferito da Luciano Sammarone, direttore del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise (Pnalm), l'orso, di cui non si conoscono l'identità né il sesso, si è rialzato e ha lasciato autonomamente la scarpata dove aveva trovato rifugio subito dopo l'impatto. L'animale è stato osservato dai guardiaparco e da un veterinario giunti rapidamente sul luogo dell'incidente.

"Siamo riusciti a monitorare la situazione, ma stanotte non è stato possibile identificare l'orso, dato l'alto numero di esemplari presenti sul territorio," ha spiegato Sammarone, aggiungendo che l'area sarà tenuta sotto osservazione nei prossimi giorni per valutare eventuali sviluppi. Fortunatamente, l'episodio non ha causato danni né all'automobilista né al plantigrado, che ha dimostrato di poter riprendersi rapidamente dall'incidente.