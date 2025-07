Paese sotto shock: anziano muore schiacciato dal trattore in campagna

Un 84enne di Moscufo sbalzato dal trattore dopo l’impatto con un albero: ipotesi malore, soccorsi inutili, indagini in corso per chiarire dinamica.

Un tragico incidente agricolo è costato la vita a un uomo di 84 anni a Moscufo, in provincia di Pescara, nella tarda mattinata di oggi. L’anziano era al volante del suo trattore nei campi, quando – per cause da accertare – ha perso il controllo del mezzo, che si è schiantato contro un albero, facendolo precipitare a terra.

Non si esclude che il cedimento fisico, un possibile malore, possa aver innescato la perdita di controllo . A lanciare l’allarme sono stati i familiari, accorsi nel campo e immediatamente segnalato l’accaduto ai soccorsi. I sanitari del 118 e l’ambulanza medicalizzata sono giunti tempestivamente, affiancati dai Vigili del Fuoco di Pescara, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare: il suo decesso è stato dichiarato sul posto.

L’episodio è stato ripreso da più testate locali, che confermano la dinamica: il trattore che si schianta contro un albero e il conducente sbalzato a terra, senza sopravvivere all’impatto. Le cause del sinistro restano sotto indagine: il magistrato ha delegato accertamenti tecnici per stabilire se il malore alla guida sia stato effettivo o se vi siano guasti meccanici coinvolti.