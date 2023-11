Ottimi piazzamenti per il karate aquilano all’Open Internazionale Adidas di Campania XIII Edizione

1413 atleti appartenenti a 257 squadre si sono dati appuntamento al PalaSele di Eboli (Sa) l’11 ed il 12 Novembre per confrontarsi su 8 tatami, in una delle competizioni internazionali più attese dell’anno. La gara nella sua XIII edizione ha raggiunto altissimi livelli tecnici tanto da essere considerata una competizione valida per il ranking della Nazionale Italiana Giovanile FIJLKAM e banco di prova di diverse formazioni estere.

Il Centro Polisportivo Giovanile Aquilano rappresentato da Federico Arnone, Francesco Bartolini, Filippo Caraccia, D’Ascenzo Mariasole e Filippo Morelli e guidato dal Maestro Benedetto Arnone insieme al Maestro Armando Matarelli, ha dimostrato l’ottimo livello raggiunto ottenendo risultati lusinghieri nella specialità del kata.

La gara iniziata alle 9 ha visto da subito impegnati la maggior parte degli atleti su vari tatami.

Mariasole D’Ascenzo (U14) impegnata sul tatami N° 1, prima nella sua pool al termine della prima prova, non è riuscita però a qualificarsi per la semifinale con una differenza di un decimo.

Filippo Morelli (U14) si qualifica alla prima e alla seconda prova al secondo posto, in semifinale ottiene un terzo posto conquistando la finale per il bronzo.

Filippo Caraccia (U14) si qualifica alla prima prova al secondo posto e dopo una buona esecuzione nel kata alla seconda prova, raggiunge il 6° posto nella pool.

Francesco Bartolini (U14) si qualifica al quarto posto nella prima e nella seconda prova e proprio nella terza prova riesce in un’epica impresa piazzandosi al secondo posto di pool superando anche atleti della Nazionale Italiana, conquistando la finale per il bronzo.

Federico Arnone (U21) si qualifica nella prima prova al primo posto, nella seconda prova al secondo, accedendo così alla finale per il bronzo, conquistando il terzo gradino del podio con una prestigiosa Medaglia di Bronzo.

La gara continua con la categoria Senior dove Federico Arnone, sorpassa tutti i suoi competitor piazzandosi primo in tutte le prove e conquistando il gradino più alto del podio con una meravigliosa Medaglia d’Oro.

I risultati per categoria: Mariasole D’Ascenzo (U14) 9° classificata, Filippo Morelli (U14) 5° classificato, Filippo Caraccia (U14) 11° classificato, Francesco Bartolini (Junior) 5° classificato, Federico Arnone (U21) 3° Classificato, Federico Arnone (Seniores) 1° classificato. Ulteriori informazioni su www.sportdata.org/karate.

Una giornata ricca di sorprese e di soddisfazioni che ripagano gli atleti ed i tecnici di mesi di duro lavoro, delle tante rinunce e del profuso impegno nel loro sport preferito.

Da sinistra: Benedetto Arnone, Filippo Caraccia, Francesco Bartolini, Federico Arnone, Filippo Morelli, Mariasole D’Ascenzo

Podio Senior Open Internazionale Adidas di Campania, 1° Federico Arnone (CPGA L’Aquila), 2° Edoardo Piccioni (Polisportiva Ternana), 3° Guido Polsinelli (Polizia di Stato), 3° Lucas Chaffort (Luxembourg National Team)