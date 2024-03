PAOLO FEDERICO: GRAZIE AGLI ELETTORI. 2161 MOTIVI IN PIÙ PER CONTINUARE A LAVORARE

“Elezioni terminate, ma non finisce il mio impegno a favore del territorio”.



Così Paolo Federico candidato nelle fila di Forza Italia alle elezioni regionali di domenica scorsa.



"Da oggi ho 2.161 motivi in più per darmi da fare e continuare a lavorare al fine di migliorare e non far mancare l’attenzione alla nostra terra", dice. "Questi due mesi sono stati molto formativi. Ho potuto approfondire la mia conoscenza del territorio e avvicinarmi ancora di più alle persone e alle loro esigenze".



"Il percorso fatto con il simbolo di Forza Italia che giustamente continua ad essere un partito molto apprezzato tra gli aquilani e la nostra provincia, mi rende orgoglioso del lavoro compiuto", aggiunge. "Abbiamo lavorato e maturato tanta esperienza che sono sicuro tornerà utile sempre".



"Grazie all’impegno della mia squadra e dei tanti sostenitori che mi sono stati vicini a ai quali va il mi personale ringraziamento così come mi sento di ringraziare tutti gli elettori. Continuiamo a lavorare con la passione e l’impegno di sempre per il territorio, per le aree interne e per il nostro meraviglioso Abruzzo”, conclude.