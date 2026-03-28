Pacchi svuotati di nascosto: dipendenti scoperti mentre rubano nei centri postali

Indagine della polizia postale a Pescara porta alla luce un sistema di furti nei pacchi in transito, con sequestri e accertamenti ancora in corso

Un’indagine della polizia postale ha portato alla scoperta di presunti furti sistematici all’interno del circuito logistico di Poste Italiane. Nel mirino degli investigatori sono finiti due dipendenti, rispettivamente di 58 e 48 anni, sorpresi mentre si allontanavano dal luogo di lavoro con merce sottratta dai pacchi in transito.

L’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Pescara, è stata condotta dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica, che ha eseguito perquisizioni personali nei confronti dei due indagati. Secondo quanto ricostruito, i dipendenti sarebbero stati colti in flagranza di reato al termine del turno di servizio, in possesso di diversi oggetti sottratti illecitamente, tra cui capi di abbigliamento, cosmetici e articoli per la casa, oltre ad alcuni plichi ancora integri destinati ad altri destinatari.

Le successive verifiche presso le abitazioni hanno consentito di rinvenire e sequestrare ulteriore merce della stessa tipologia, insieme a dispositivi elettronici e smartphone, ritenuti riconducibili alle attività illecite. L’indagine è partita dopo il ritrovamento di numerosi pacchi manomessi e privati del contenuto, segnalazioni che hanno fatto emergere un’anomalia nei flussi di spedizione.

Gli accertamenti sono stati sviluppati attraverso un’attenta analisi logistica, attività di osservazione e strumenti tecnici di polizia giudiziaria, con il supporto della struttura interna di Fraud Management e Security Intelligence dell’azienda.

Secondo gli investigatori, i due operavano all’interno del Centro Ripartizione Arrivi del polo operativo di Pescara, dove avrebbero aperto i pacchi durante le fasi di lavorazione, prelevando i prodotti e nascondendoli in borse personali per poi portarli via a fine turno.

Sono in corso ulteriori verifiche per accertare l’eventuale coinvolgimento di altre persone e per quantificare con precisione il danno economico causato. L’inchiesta resta aperta e potrebbe portare a nuovi sviluppi nelle prossime settimane.