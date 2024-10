Padre annuncia suicidio al telefono, carabinieri intervengono d'urgenza e lo salvano

Un drammatico tentativo di suicidio a Chieti evitato grazie alla prontezza dei carabinieri e del figlio preoccupato.

Un uomo di 62 anni residente a Francavilla al Mare, nella provincia di Chieti, è stato salvato in extremis dai carabinieri dopo aver annunciato l'intenzione di togliersi la vita. Il figlio, che si trovava a Milano, ha contattato la stazione locale dei carabinieri, riferendo che il padre gli aveva telefonato, manifestando il suo desiderio di suicidarsi, prima che la chiamata si interrompesse e il numero divenisse irraggiungibile.

Immediatamente allertati, i militari si sono messi in moto per raggiungere l'abitazione dell'uomo. Nel frattempo, uno degli addetti della Stazione dei carabinieri ha tentato di contattare telefonicamente il 62enne per guadagnare tempo e cercare di dissuaderlo dal compiere il gesto estremo. Grazie a una rapida e abile conversazione, il carabiniere è riuscito a mantenere il contatto con l'uomo, instaurando un rapporto di empatia e tenendolo impegnato al telefono per calmarlo e convincerlo a desistere.

Quando la pattuglia è arrivata presso l’abitazione, i carabinieri sono riusciti a farsi aprire la porta. Una volta all'interno, hanno trovato l'uomo già pronto ad attuare il tragico gesto: aveva preparato una corda, appesa a una trave del soffitto. Grazie alla tempestività dell'intervento, i militari sono riusciti a evitare il peggio, e nel frattempo è stato allertato anche il personale del 118, che è arrivato poco dopo per prestare soccorso.

L'uomo è stato poi trasportato in ospedale per ricevere le cure necessarie e, grazie al rapido intervento dei carabinieri e al supporto del figlio, la tragedia è stata scongiurata. La vicenda sottolinea l'importanza della prontezza e della capacità di creare un dialogo in situazioni delicate come queste, dove anche un gesto rapido e misurato può fare la differenza tra la vita e la morte.

Fortunatamente, in questo caso, la collaborazione tra familiari e forze dell'ordine ha permesso di evitare un esito drammatico. Il 62enne ora si trova in una struttura sanitaria, dove riceverà il supporto medico e psicologico di cui ha bisogno.